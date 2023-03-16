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«Она из игроков, которых нелегко победить». Гауфф — о поражении от Соболенко

«Она из игроков, которых нелегко победить». Гауфф — о поражении от Соболенко
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Шестая ракетка мира американка Кори Гауфф высказалась о поражении от белоруски Арины Соболенко (вторая ракетка мира) в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Соболенко обыграла американку Гауфф со счётом 6:4, 6:0.

«В целом для меня это был хороший турнир. У меня было несколько хороших побед. Очевидно, что сегодняшний день сложился не так, как я хотела, но она показала действительно отличный теннис, и вы определённо можете увидеть улучшение с тех пор, как я в последний раз играла с ней. Думаю, мне просто нужно найти способ бороться с этим в следующий раз, когда я буду играть с ней. Она из тех игроков, которых нелегко победить», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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