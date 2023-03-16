Индиан-Уэллс-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей восьмого игрового дня
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Завершился восьмой игровой день турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Восьмой игровой день. Результаты
Фрэнсис Тиафо (США, 14) – Кэмерон Норри (Великобритания, 10) – 6:4, 6:4.
Даниил Медведев (Россия, 5) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 23) – 6:3, 7:5.
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который уже успел добраться до стадии четвертьфинала в текущем розыгрыше. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович второй год подряд пропускает данные соревнования из-за проблем со въездом в страну.
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