Легендарный Энди Роддик похвалил Даниила Медведева за матч с Александром Зверевым

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о победе россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Не так много игроков, которые выдают 90-секундный монолог о том, насколько ужасная поверхность… а затем он возвращается и выдаёт один из лучших матчей года.

Выходки Медведева на корте? Мне это нравится, потому что это никогда не влияет на его конкурентоспособность. Есть разница между тем, кто жалуется на всё, и тем, кто опускает руки. Мы должны отдать ему должное. Он начал выступать немного больше, и он делает это на поверхности, которая ему не нравится», — сказал Роддик в эфире Tennis Channel.

После победы над Зверевым Медведев в четвертьфинале обыграл Алехандро Давидович-Фокину со счётом 6:3, 7:5.