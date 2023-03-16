Индиан-Уэллс-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей восьмого игрового дня
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Завершился восьмой игровой день турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Восьмой игровой день. Результаты
Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Кори Гауфф (США, 6) — 6:4, 6:0.
Мария Саккари (Греция, 7) – Петра Квитова (Чехия, 15) — 4:6, 7:5, 6:1.
Отметим, что российских теннисисток в сетке соревнований не осталось.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари. Полька в этом розыгрыше турнира успела добраться до четвертьфинала, где сыграет с румынкой Сораной Кырстей.
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