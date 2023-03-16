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Арина Соболенко высказалась о харде в Индиан-Уэллсе, на который жаловался Даниил Медведев

Арина Соболенко высказалась о харде в Индиан-Уэллсе, на который жаловался Даниил Медведев
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о жалобах россиянина Даниила Медведева на медленные корты на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Даниил Медведев жалуется на медленные корты здесь. Что я могу сказать по этому поводу? Кто скажет, что мне не нравятся быстрые корты? Да, я бы сказала, что корты тут очень медленные. Но не знаю. Даня — человек, который вроде бы должен любить медленные корты, должен себя комфортно на них чувствовать. Не знаю. В первом матче мне было немного неудобно, соперница играла медленно, а тут ещё и медленный корт. Но другие соперницы были агрессивнее. Поэтому мне не кажется, что эти корты слишком уж медленные. Не знаю. Мне на них комфортно. Такое чувство, что появляется лишнее время. Да, розыгрыши проходят дольше, но появляется больше времени, чтобы подготовиться к удару», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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