Чесноков прокомментировал победу Медведева в четвертьфинале Индиан-Уэллса

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. Россиянин обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину.

«Здорово, что Медведев обыграл Фокину и одержал 18-ю победу подряд! Матч Медведева со Зверевым был мини-финалом Индиан-Уэллса. Вот это был классный матч, просто фантастика. В матче Медведева с Фокиной со стороны испанца были ошибки. Первый сет достаточно комфортно выиграл Медведев. Фокина всегда идёт на мяч, играет агрессивно и использует любой момент, чтобы давить игрока. Надо быть всегда начеку и иметь хорошие ноги.

Фокина достаточно ошибался, особенно в концовке. Сейчас по уровню игры выделяются три игрока: Джокович, Медведев и Алькарас. И уже потом все остальные», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.