Даниил Медведев объяснил, за счёт чего ему удалось обыграть Алехандро Давидович-Фокину
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Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, за счёт чего ему удалось одержать победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:3, 7:5.
«Почему я так хорошо сыграл на не самом любимом покрытии? Уверенность. Уверенность, однозначно. На 100% не самая моя любимая поверхность и условия. Начиная с первого матча, я, можно сказать, в зоне, где на моей стороне немного удачи, несколько сумасшедших ударов, несколько сумасшедших очков.
Я так счастлив, что, несмотря на все обстоятельства и сумасшедшие матчи, я всё ещё в турнире и поддерживаю серию. С нетерпением жду полуфинала. Больше нечего добавить», — сказал Даниил Медведев на пресс-конференции.
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