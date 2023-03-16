Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев объяснил, за счёт чего ему удалось обыграть Алехандро Давидович-Фокину

Даниил Медведев объяснил, за счёт чего ему удалось обыграть Алехандро Давидович-Фокину
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, за счёт чего ему удалось одержать победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:3, 7:5.

«Почему я так хорошо сыграл на не самом любимом покрытии? Уверенность. Уверенность, однозначно. На 100% не самая моя любимая поверхность и условия. Начиная с первого матча, я, можно сказать, в зоне, где на моей стороне немного удачи, несколько сумасшедших ударов, несколько сумасшедших очков.

Я так счастлив, что, несмотря на все обстоятельства и сумасшедшие матчи, я всё ещё в турнире и поддерживаю серию. С нетерпением жду полуфинала. Больше нечего добавить», — сказал Даниил Медведев на пресс-конференции.

Медведев в 1/2 финала Индиан-Уэллса — его кто-то остановит? Расписание, расклады и сетки Медведев в 1/2 финала Индиан-Уэллса — его кто-то остановит? Расписание, расклады и сетки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023