Чесноков: Медведев затянет Тиафо в свои лапы осьминога и обыграет его

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о предстоящем полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Фрэнсисом Тиафо.

«Медведев играл с Тиафо на турнире «Большого шлема» и достаточно комфортно выиграл у него. У Тиафо потрясающий по силе удар. Корты в Индиан-Уэллсе очень медленные. Это же надо сделать такую наждачную бумагу, что мяч только касается покрытия и он тормозит.

Медведев должен обыграть Тиафо. Даня нереально держит корт ногами. И он затянет Тиафо в свои лапы осьминога. В один удар Тиафо обыграть Медведева не сможет, а длинные розыгрыши американец не будет выдерживать», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.