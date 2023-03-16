Медведев — о давлении на №1 рейтинга: даже у Рафы и Роджера каким-то образом есть хейтеры

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о давлении, которое оказывается на первого номера в мировом рейтинге.

«Честно говоря, тяжело. Я знал, что в тот момент, когда я был первым в рейтинге, я играл не лучшим образом и проигрывал некоторые матчи. Но у меня было это место №1, потому что у меня было очень много очков рейтинга.

Я думаю, что это справедливо, иначе я был бы номером один прямо сейчас, потому что выиграл три последних турнира подряд, но рейтинги так не работают. Я был очень рад, что мне удалось занять это место и удерживать его так долго. Меня не устраивал уровень моего тенниса и проигранные матчи, но это не имело никакого отношения к рейтингу.

Пытаются ли теннисисты обыграть вас чаще, когда вы номер один? Я не знаю. Надеюсь, что нет, потому что для них будет лучше, если они попытаются делать это в каждом матче, независимо от того, под каким номером вы находитесь в рейтинге.

Что ещё? Наверняка давление непростое, ведь ты знаешь, что все ждут от тебя многого. Я думаю, это научило меня ещё большему, потому что, когда мне было 20 и я только подрастал, я любил социальные сети, я любил читать все комментарии: хорошие и плохие.

Давление на первого номера выражается и в множестве ненавистников. Это нормально. У Новака много хейтеров. Даже у Рафы и Роджера они каким-то образом есть. Ты думаешь: как это возможно?» — сказал Даниил Медведев на пресс-конференции.