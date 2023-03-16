«Не понимаю, что она такого сделала». Чесноков — о предупреждении Потаповой со стороны WTA

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал информацию о том, что российская теннисистка Анастасия Потапова получила официальное предупреждение от руководства Женской теннисной ассоциации (WTA) за выход на матч в футболке московского «Спартака» на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США)

«Я не понимаю, что такого сделала Потапова. Ну, вышла она в футболке «Спартака». Если выходить в вещах фабрики «Большевичка», это тоже будет криминал? У нас нет гимна и флага, но «Спартак» — это просто спортивный клуб, за который она болеет, ничего страшного в этом нет, он не имеет никакого отношения к политике. Я не понимаю, что происходит, почему за это нужно выносить предупреждение. Это просто глупость, каким образом они хотят ещё наказать нашу страну», — приводит слова Чеснокова ТАСС.