Шамиль Тарпищев высказался о предупреждении Потаповой за выход на матч в майке «Спартака»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о том, что российская теннисистка Анастасия Потапова получила предупреждение от руководства Женской теннисной ассоциации (WTA) за выход на матч в футболке московского «Спартака» на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
«Это не герб, не флаг, а футбольный клуб же. Я не слышал, что нельзя выходить в майке клуба. Но раз WTA не нравится, пусть другую футболку наденет в следующий раз. Ничего страшного», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Напомним, Потапова вышла на матч третьего круга Индиан-Уэллса с представительницей США Джессикой Пегулой в футболке московского футбольного клуба «Спартак», что вызвало критику со стороны иностранных экспертов, увидевших в этом жест поддержки российского правительства в ситуации с Украиной.
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