«Боялась, что проснусь, а это окажется сон». Соболенко — о победе на Australian Open

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своих эмоциях после победы на Australian Open — 2023.
«Как скоро освоилась с мыслью о титуле на AO и где сейчас трофей? Трофей дома, у мамы. А после Australian Open — не знаю. Думаю, что довольно быстро, как и бывает после титулов. Хотя, конечно, в этот раз было иначе. Наверное, мне понадобилось дня четыре, чтобы вернуться в норму. Все эти четыре дня я думала: о боже, это случилось, точно ли это взаправду? Я боялась, что проснусь, а это окажется сон (улыбается). Этого боялась больше всего. А потом мы вернулись на корт, возобновили тренировки. Турниры-то идут. Нельзя было слишком надолго терять себя. Я всё время старалась оставаться сосредоточенной и продолжать работать», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
- 16 марта 2023
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