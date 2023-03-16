Кафельников назвал фаворита полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе между Медведевым и Тиафо

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от полуфинального матча на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

«Исходя из того, что Даниил сейчас выигрывает, у него сейчас практически идеальная форма и, самое главное, уверенность. Поэтому Медведев, безусловно, фаворит матча с Тиафо», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который продолжает участие в текущем розыгрыше.