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Индиан-Уэллс-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня

Индиан-Уэллс-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня
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Сегодня, 16 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт девятый игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание девятого игрового дня. Четвертьфинальные матчи

Тейлор Фритц (США, 4) – Янник Синнер (Италия, 11) – матч начнётся не ранее 01:00 мск.
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) – матч начнётся не ранее 04:00 мск.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является Фритц.

Отметим, что второй год подряд данные соревнования из-за проблем со въездом в страну пропускает 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. Американское правительство в данный момент не разрешает въезд в Штаты невакцинированным путешественникам.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, турнирная сетка
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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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