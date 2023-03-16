Индиан-Уэллс-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня

Сегодня, 16 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт девятый игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Расписание девятого игрового дня. Четвертьфинальные матчи

Каролина Мухова (Чехия, SR) – Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – матч начнётся в 21:00 мск.

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Сорана Кырстя (Румыния) – матч начнётся приблизительно в 22:30 мск.

Из россиянок на этом турнире лучше всех выступила Варвара Грачёва, которая вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв Рыбакиной.

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Греции Марию Саккари.