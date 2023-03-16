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«Доброе утро, Майами». Анастасия Потапова опубликовала селфи из автомобиля

«Доброе утро, Майами». Анастасия Потапова опубликовала селфи из автомобиля
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28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях новое фото.

«Доброе утро, Майами», — подписала снимок 21-летняя Потапова.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Потапова готовится выступить на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 21 марта по 2 апреля.

Ранее Потапова дошла до третьего круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором проиграла третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле со счётом 6:3, 4:6, 5:7. Анастасия вышла на матч в футболке московского футбольного клуба «Спартак», что вызвало многочисленную критику со стороны иностранных экспертов, а также первой ракетки мира Иги Свёнтек, увидевших в этом жест поддержки российского правительства в ситуации с Украиной. WTA вынесла россиянке официальное предупреждение.

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