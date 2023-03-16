«Не волнуйтесь, я не сменила вид спорта». Самсонова показала, как отдыхает перед Майами

12-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала в социальных сетях фотографии с посещения ранчо Del Sol (штат Аризона).

«Не волнуйтесь, я не сменила вид спорта. Просто подзаряжаю батарейки перед Майами с этими милашками», — подписала фото Самсонова.

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Напомним, Самсонова (12) неудачно выступила на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Людмила потерпела поражение от американки Бернарды Перы со счётом 6:2, 6:7 (8:10), 6:7 (6:8) на старте соревнований. Россиянка во второй раз за месяц проиграла матч, упустив три матчбола.

24-летняя Самсонова — чемпионка четырёх турниров на уровне WTA, обладательница Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России. Теперь россиянка готовится к выступлению на турнире WTA-1000 в Майами (США).