«Не знаю, сколько литров они выпили». Соболенко – о том, как её штаб отмечал титул на AO

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что ей больше всего запомнилось после победы на турнире «Большого шлема» на старте этого сезона.

«Могу сказать (улыбается)? Сразу после титула мы вернулись в гостиницу, и вся моя команда напилась (смех в зале). Не знаю, сколько литров они выпили в тот день. Это был самый забавный и памятный момент. К чему скрывать? Это нормально, всё в порядке. Каждый сделал бы то же самое, разве не так? Все были так напряжены в те недели, так что немного выпить — это нормально. И да, я не пила», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).