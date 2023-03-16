Александр Шевченко обыграл Гаэля Монфиса на старте челленджера в Финиксе

132-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко вышел в 1/8 финала турнира серии «челленджер» в Финиксе (США), который продлится до 20 марта.

В стартовом матче Шевченко (Q) обыграл бывшую шестую ракетку мира, полуфиналиста «Ролан Гаррос» — 2008 и US Open — 2016, француза Гаэля Монфиса (WC) со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. Встреча продлилась 2 часа 26 минут. Шевченко три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Монфиса девять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Отметим, что для Монфиса это был лишь второй официальный матч после полугодовой паузы, связанной с травмой.

Следующим соперником Шевченко на турнире в Финиксе станет посеянный шестым швейцарец Марк-Андреа Хюслер.