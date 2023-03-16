Елена Рыбакина с трудом обыграла 76-ю ракетку мира в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В четвертьфинальном матче Рыбакина (10) с трудом обыграла 76-ю ракетку мира чешку Каролину Мухову со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 48 минут. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 14. На счету Муховой один эйс, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Рыбакина сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Сорана Кырстя (Румыния).

Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является именно Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Греции Марию Саккари.