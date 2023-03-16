Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина с трудом обыграла 76-ю ракетку мира в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Елена Рыбакина с трудом обыграла 76-ю ракетку мира в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В четвертьфинальном матче Рыбакина (10) с трудом обыграла 76-ю ракетку мира чешку Каролину Мухову со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 48 минут. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 14. На счету Муховой один эйс, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Рыбакина сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Сорана Кырстя (Румыния).

Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является именно Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Греции Марию Саккари.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
16 марта 2023, четверг. 21:10 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 4
7 7 		2 6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023