Свёнтек повторила достижение Шараповой на турнирах WTA-1000

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала первой теннисисткой после россиянки Марии Шараповой, которая не проиграла в своих первых шести четвертьфиналах турнира WTA-1000, сообщается в «твиттере» OptaAce

Шараповой это удалось в 2009 году.

Напомним, в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Свёнтек обыграла румынскую теннисистку Сорану Кырстю со счётом 6:2, 6:3.

В полуфинале Свёнтек сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Их матч состоится 18 марта.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является именно Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла греческую теннисистку Марию Саккари.