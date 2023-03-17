Свёнтек повторила достижение Шараповой на турнирах WTA-1000
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Польская теннисистка Ига Свёнтек стала первой теннисисткой после россиянки Марии Шараповой, которая не проиграла в своих первых шести четвертьфиналах турнира WTA-1000, сообщается в «твиттере» OptaAce
Шараповой это удалось в 2009 году.
Напомним, в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Свёнтек обыграла румынскую теннисистку Сорану Кырстю со счётом 6:2, 6:3.
В полуфинале Свёнтек сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Их матч состоится 18 марта.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является именно Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла греческую теннисистку Марию Саккари.
Новость по темеИга Свёнтек вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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