Стало известно, во сколько начнутся матчи 1/2 финала Рыбакиной и Соболенко в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 17 марта, в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт десятый игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Расписание десятого игрового дня. Полуфиналы

Мария Саккари (Греция, 7) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) –, начало — примерно в 01:00 мск.

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 10), начало — не ранее чем в 04:00 мск.

Отметим, что российских теннисисток в сетке соревнований не осталось.

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.