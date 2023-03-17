Алькарас впервые обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (десятая ракетка мира) в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Алькарас одержал победу со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась ровно 2 часа. На счету 19-летнего испанского спортсмена два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 12. Оже-Альяссим шесть раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале Алькарасу будет противостоять теннисист из Италии Янник Синнер. Он в четвертьфинале обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Фритц является действующим победителем турнира.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн.