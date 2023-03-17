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Алькарас впервые обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Алькарас впервые обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (десятая ракетка мира) в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Алькарас одержал победу со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась ровно 2 часа. На счету 19-летнего испанского спортсмена два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 12. Оже-Альяссим шесть раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале Алькарасу будет противостоять теннисист из Италии Янник Синнер. Он в четвертьфинале обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Фритц является действующим победителем турнира.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
17 марта 2023, пятница. 04:35 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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