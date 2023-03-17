Видеообзор поражения Тейлора Фритца от Янника Синнера на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Американский теннисист Тейлор Фритц (пятая ракетка мира) уступил итальянскому спортсмену Яннику Синнеру (13-я ракетка мира) в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Синнер одержал победу со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 17 минут. На счету Синнера пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти. Фритц четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В полуфинале соревнований Синнер встретится с победителем противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). В другом полуфинальном матче сыграют российский теннисист Даниил Медведев и американец Фрэнсис Тиафо.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Фритц являлся действующим чемпионом турнира.