Видеообзор победы Карлоса Алькараса над Оже-Альяссимом в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, обыграв в четвертьфинальном матче канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (десятая ракетка мира).

Игра закончилась победой испанского теннисиста со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась ровно 2 часа. На счету Алькараса два эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. Оже-Альяссим шесть раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В полуфинале Карлосу Алькарасу будет противостоять теннисист из Италии Янник Синнер.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн.