Видеообзор победы Елены Рыбакиной над Каролиной Муховой на турнире в Индиан-Уэллсе

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в четвертьфинальном матче 76-ю ракетку мира, чешку Каролину Мухову со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4.
Встреча продлилась 2 часа 48 минут. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 14. На счету Муховой один эйс, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.
«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:
Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
В полуфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Елена Рыбакина сразится с первой ракеткой мира, представительницей Польши Игой Свёнтек.
Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является именно Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Греции Марию Саккари.
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