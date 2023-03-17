Видеообзор победы Иги Свёнтек над Сораной Кырстей в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, оказавшись сильнее румынской спортсменки Сораны Кырсти (83-я ракетка мира) в матче 1/4 финала.

Матч закончился победой Свёнтек со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету Свёнтек один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Кырстя один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала оба заработанных брейк-пойнта.

«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:

Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

В полуфинале Ига Свёнтек сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Они продлятся до 19 марта. Действующей чемпионкой турнира является Свёнтек.