Видеообзор победы Иги Свёнтек над Сораной Кырстей в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, оказавшись сильнее румынской спортсменки Сораны Кырсти (83-я ракетка мира) в матче 1/4 финала.
Матч закончился победой Свёнтек со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету Свёнтек один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Кырстя один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала оба заработанных брейк-пойнта.
«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:
Видео доступно на канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
В полуфинале Ига Свёнтек сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Они продлятся до 19 марта. Действующей чемпионкой турнира является Свёнтек.
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