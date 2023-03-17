Индиан-Уэллс-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей девятого игрового дня

Завершился девятый игровой день турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Девятый игровой день. Результаты

Тейлор Фритц (США, 4) – Янник Синнер (Италия, 11) – 4:6, 6:4, 4:6.

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) – 6:4, 6:4.

Турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) проходит с 8 по 19 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович второй год подряд пропускает данные соревнования из-за проблем со въездом в страну.