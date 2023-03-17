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Индиан-Уэллс-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей девятого игрового дня

Индиан-Уэллс-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей девятого игрового дня
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Завершился девятый игровой день турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Девятый игровой день. Результаты

Каролина Мухова (Чехия, SR) – Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – 6:7 (4:7), 6:2, 4:6.
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 6:3.

Отметим, что российских теннисисток в сетке соревнований не осталось. Лучше всех выступила Варвара Грачёва, которая вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв Рыбакиной.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Сетка
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