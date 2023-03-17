Опрос: встретятся ли Медведев и Алькарас в финале Индиан-Уэллса?

Определились все полуфиналисты турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Шестая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в 1/2 финала встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (16-й в рейтинге ATP).
В другой игре полуфинальной стадии турнира вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером (13-й в рейтинге ATP).
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Полуфинальные матчи турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе состоятся 18 марта.
Призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович второй год подряд пропускает данные соревнования из-за проблем со въездом в страну.
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