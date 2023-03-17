Ольховский: Медведев фаворит полуфинала, но Тиафо может преподнести очень хороший теннис

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от встречи российского теннисиста Даниила Медведева с американцем Фрэнсисом Тиафо в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Надеюсь, что Даниил будет готов физически на 100%. Даня является фаворитом. А Тиафо любит играть на публику, особенно на свою. Не думаю, что будет лёгкий матч. Тиафо не играет в один ритм: он играет достаточно разнообразно. Это достаточно сложный соперник в том плане, что ты не знаешь, что он сегодня тебе предложит.

У Тиафо ещё нет стабильности на высоком уровне и постоянных побед, однако в отдельных матчах и турнирах он может выдавать очень хороший теннис. Даниилу надо будет очень хорошо подавать и, как обычно, играть без ошибок. Да, Даниил не любит этот корт, но при этом показывает очень хорошую игру и выиграл очень много матчей.

Я ожидаю очень интересный матч. Даня играет в последнее время очень здорово, поэтому, естественно, является фаворитом. Но Тиафо может преподнести очень хороший теннис», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.