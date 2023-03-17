Шевченко — о победе над Монфисом: именно благодаря ему я влюбился в теннис

132-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко высказался после победы над бывшей шестой ракеткой мира, французом Гаэлем Монфисом на турнире серии «челленджер» в Финиксе (США). Игра завершилась победой россиянина со счётом 6:4, 6:7(2), 6:3.

«Очень эмоциональный для меня матч, потому что именно благодаря ему (Монфису) я влюбился в теннис. Гаэль, удачи в Майами, бро!» – написал Шевченко в своих социальных сетях.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Турнир серии «челленджер» в Финиксе (США) продлится до 20 марта. Соперником Александра Шевченко на стадии 1/8 финала станет посеянный шестым швейцарец Марк-Андреа Хюслер.

Стоит отметить, что в следующую стадию соревнований также прошёл ещё один россиянин – 113-я ракетка мира Роман Сафиуллин. Его ожидает матч с португальцем Нуну Боргесом (80-я ракетка мира).

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