Шевченко — о победе над Монфисом: именно благодаря ему я влюбился в теннис

132-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко высказался после победы над бывшей шестой ракеткой мира, французом Гаэлем Монфисом на турнире серии «челленджер» в Финиксе (США). Игра завершилась победой россиянина со счётом 6:4, 6:7(2), 6:3.
«Очень эмоциональный для меня матч, потому что именно благодаря ему (Монфису) я влюбился в теннис. Гаэль, удачи в Майами, бро!» – написал Шевченко в своих социальных сетях.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Турнир серии «челленджер» в Финиксе (США) продлится до 20 марта. Соперником Александра Шевченко на стадии 1/8 финала станет посеянный шестым швейцарец Марк-Андреа Хюслер.
Стоит отметить, что в следующую стадию соревнований также прошёл ещё один россиянин – 113-я ракетка мира Роман Сафиуллин. Его ожидает матч с португальцем Нуну Боргесом (80-я ракетка мира).
- 17 марта 2023
-
15:02
-
14:40
-
13:20
-
13:05
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:15
-
10:07
-
09:41
-
09:22
-
06:45
-
04:23
-
04:19
-
03:19
-
02:18
-
01:48
-
00:21
- 16 марта 2023
-
23:57
-
23:41
-
22:25
-
21:10
-
20:54
-
19:52
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
16:55
-
16:51
-
16:45
-
16:29
-
16:08
-
15:40
-
15:23
-
15:03