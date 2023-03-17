Рыбакина: в матче со Свёнтек не будет права на ошибку

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от полуфинального матча турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек. В последней очной встрече теннисисток в 1/8 финала Australian Open Рыбакина победила в двух сетах — 6:4, 6:4.

«Конечно же, всё будет по-другому по сравнению с Австралией. И до Австралии мы также много раз играли. Наверняка будет тяжёлый матч. Ига – настоящий боец, она очень хорошо двигается по корту. Думаю, физически она сейчас одна из лучших. Против неё нелегко играть, ведь ты понимаешь, что каждый розыгрыш будет тяжёлым. И ещё она очень стабильна.

Когда мы играли в Австралии, мне было нечего терять. Она первая ракетка мира, и в тот момент испытывала сильное давление. У меня был план, я знала, как должна играть, и в итоге хорошо справилась. Посмотрим, как получится завтра, но я думаю, что у меня есть шансы, конечно, если я буду физически готова.

Стараюсь об этом не думать, просто потому что, как я уже сказала, на турнирах разные условия. Я знаю, что если завтра выложусь по максимуму, то у меня будут шансы на победу. Если в моей игре случится небольшой спад, например, как сегодня во втором сете, когда были очень быстрые первые три гейма, то, конечно, шансов будет меньше, просто потому что она №1 и очень стабильна. Поэтому у меня не будет особого права на ошибку», — приводит слова Рыбакиной Tennis365.