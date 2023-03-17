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Синнер отметил роль тренера в своих последних успехах

Синнер отметил роль тренера в своих последних успехах
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Итальянский теннисист Янник Синнер после победы над американцем Тейлором Фритцем в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе отдал должное своему тренеру — легендарному австралийцу Даррену Кэхиллу.

«Мы стали намного лучше анализировать соперника, и это именно тот фактор, в который мы все вложили много сил. Раньше мне было трудно, потому что я играл только по своему плану, не отталкиваясь от соперника», — приводит слова Синнера Tennis.com.

Одним из тактических ходов Синнера в матче с Фритцем заключался в том, что итальянец изменил свою позицию при приёме, становясь ближе к правой стороне корта, чтобы срезать подачу соперника.

«Теперь я другой игрок. Также с моим тактическим арсеналом я знаю, когда что-то делать, а когда это не сработает, стараюсь реагировать как можно быстрее», — добавил Синнер.

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