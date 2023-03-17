Синнер отметил роль тренера в своих последних успехах

Итальянский теннисист Янник Синнер после победы над американцем Тейлором Фритцем в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе отдал должное своему тренеру — легендарному австралийцу Даррену Кэхиллу.
«Мы стали намного лучше анализировать соперника, и это именно тот фактор, в который мы все вложили много сил. Раньше мне было трудно, потому что я играл только по своему плану, не отталкиваясь от соперника», — приводит слова Синнера Tennis.com.
Одним из тактических ходов Синнера в матче с Фритцем заключался в том, что итальянец изменил свою позицию при приёме, становясь ближе к правой стороне корта, чтобы срезать подачу соперника.
«Теперь я другой игрок. Также с моим тактическим арсеналом я знаю, когда что-то делать, а когда это не сработает, стараюсь реагировать как можно быстрее», — добавил Синнер.
- 17 марта 2023
-
18:29
-
15:56
-
15:02
-
14:40
-
13:20
-
13:05
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:15
-
10:07
-
09:41
-
09:22
-
06:45
-
04:23
-
04:19
-
03:19
-
02:18
-
01:48
-
00:21
- 16 марта 2023
-
23:57
-
23:41
-
22:25
-
21:10
-
20:54
-
19:52
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
16:55
-
16:51
-
16:45
-
16:29
-
16:08
-
15:40