Фритц: больше всего ненавижу проигрывать в четвертьфиналах и полуфиналах

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц не стал скрывать разочарование от вылета с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе после поражения от итальянца Янника Синнера.

«Больше всего ненавижу проигрывать в четвертьфиналах и полуфиналах турниров. Ты делаешь всё возможное, выигрываешь три или четыре матча, а в итоге получаешь скромный гонорар или маленькое количество очков в рейтинг», — приводит слова Фритца Sportskeeda.

Напомним, Тейлор Фритц является действующим победителем калифорнийского «Мастерса». В финале прошлого розыгрыша американский теннисист обыграл 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн.