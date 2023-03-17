Фритц: больше всего ненавижу проигрывать в четвертьфиналах и полуфиналах
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц не стал скрывать разочарование от вылета с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе после поражения от итальянца Янника Синнера.
«Больше всего ненавижу проигрывать в четвертьфиналах и полуфиналах турниров. Ты делаешь всё возможное, выигрываешь три или четыре матча, а в итоге получаешь скромный гонорар или маленькое количество очков в рейтинг», — приводит слова Фритца Sportskeeda.
Напомним, Тейлор Фритц является действующим победителем калифорнийского «Мастерса». В финале прошлого розыгрыша американский теннисист обыграл 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 7:6 (7:5).
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн.
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