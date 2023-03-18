Джокович снялся с Miami Open

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович пропустит «Мастерс» в Майами, сообщает «твиттер» Entry List Updates.

Теннисист так и не получил разрешения на въезд в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19.

Напомним, по этой же причине серб пропускает проходящий в эти дни «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Сообщается, что, помимо Джоковича, Miami Open также пропустит американский теннисист Себастьян Корда. Вместо них на турнире выступят колумбиец Даниэль-Элаи Галан и представитель США Денис Кудла соответственно.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Джокович обыграл в финале грека Стефаноса Циципаса (6:3, 7:6, 7:6), после чего возглавил рейтинг ATP.