Алькарас высказался о предстоящем матче с Синнером в полуфинале Индиан-Уэллса

Вторая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился ожиданиями от предстоящего матча с итальянцем Янником Синнером в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
«Не могу дождаться завтрашней игры с Янником! Независимо от того, кто побеждал, я думаю, что наши предыдущие матчи доставили большое удовольствие как болельщикам, так и нам!» — написал Алькарас.
Напомним, Карлос Алькарас пропустил первые турниры нового сезона из-за травмы. После восстановления испанец провёл серию грунтовых турниров, а затем вернулся к тренировкам на харде.
Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом калифорнийского «Мастерса» является первая ракетка США Тейлор Фритц.
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