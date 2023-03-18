Стало известно, во сколько полуфинальные матчи в Индиан-Уэллсе начнут Медведев и Алькарас

В ночь с 18 на 19 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт десятый игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Расписание десятого игрового дня
Даниил Медведев (Россия, 5) – Фрэнсис Тиафо (США, 16), начало — в 23:00 мск.
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Янник Синнер (Италия, 13), начало — примерно в 0:30 мск.
Второй матч игрового дня начнётся после завершения первого.
Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который уже завершил участие в текущем розыгрыше.
Отметим, что второй год подряд данные соревнования из-за проблем со въездом в страну пропускает 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. Американское правительство в данный момент не разрешает въезд в Штаты невакцинированным путешественникам.
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