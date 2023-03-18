Начало матча между Соболенко и Саккари задерживается из-за технических проблем на корте

Начало полуфинального матча турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и греческой спортсменкой Марией Саккари задерживается на неопределённый срок.

На стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» возникли проблемы со звуком для электронной системы хоук-ай. В настоящий момент на корте пытаются решить возникшую проблему.

Примечательно, что два предыдущих парных женских матча на этом же корте прошли без проблем.

Девушкам удалось выйти на разминку лишь через 30 минут после запланированного времени начала матча.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.

Второй полуфинальный матч между действующей чемпионкой турнира Игой Свёнтек и казахской теннисисткой Еленой Рыбакиной должен начать сразу после завершения первого полуфинала и пройдёт на том же корте.