В Бельгии начался суд по делу о 375 договорных матчах в теннисе на сумму более € 8 млн

В бельгийском Ауденарде начался судебный процесс по делу о договорных матчах.

Под следствием находится 28 человек. Их обвиняют в том числе в мошенничестве, отмывании денег и создании преступной организации.

Как сообщает De Standaard, в 2015 году два гражданина Армении, давно проживавшие в Бельгии, обратились в брюссельскую комиссию по азартным играм. За несколько дней до этого они сделали ставку на теннисный матч в Армении. Игроки поставили чуть меньше € 5 тыс., а выиграли € 13 тыс. Менеджер счёл это подозрительным и заморозил средства. Жалоба игроков привела к запуску масштабного расследования, так как они поставили крупную сумму на незначительный матч.

Бельгийское следствие вышло на некого Григория С., которого считают главой армянской банды, контролировавшей международную сеть из 182 теннисистов. Одним из них был бельгийский теннисист Артур де Гриф, который отрицает свою вину. В мае 2021-го его временно дисквалифицировали.

Теннисист из Египта рассказал, что в мае 2017-го Григорий перевёл ему через теневую схему € 4 тыс. Похожие показания дали игроки из Болгарии и Словакии.

По данным федеральной прокуратуры, состоялось не менее 375 договорных матчей. Для выплат преступники использовали 1 671 счёт. В период с июня 2016-го по март 2018-го на специальный счёт для онлайн-платежей поступило в общей сложности более € 8,2 млн.