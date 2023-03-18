Арина Соболенко вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Марию Саккари

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В полуфинальном матче Соболенко (2) уверенно обыграла седьмую ракетку мира гречанку Марию Саккари (7) со счётом 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час и 24 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнта из десяти. На счету Саккари два эйса, три двойные ошибки и два реализованныхо брейк-пойнта из четырёх.

В финале Соболенко сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 10).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.