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Арина Соболенко вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Марию Саккари

Арина Соболенко вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Марию Саккари
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В полуфинальном матче Соболенко (2) уверенно обыграла седьмую ракетку мира гречанку Марию Саккари (7) со счётом 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час и 24 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнта из десяти. На счету Саккари два эйса, три двойные ошибки и два реализованныхо брейк-пойнта из четырёх.

В финале Соболенко сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 10).

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Марию Саккари.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
18 марта 2023, суббота. 01:40 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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