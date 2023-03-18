Рыбакина и Соболенко в финале Индиан-Уэллса, неудачная игра Овечкина. Главное к утру

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина переиграла первую ракетку мира польку Игу Свёнтек и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет со спортсменкой из Беларуси Ариной Соболенко, которая, в свою очередь, переиграла гречанку Марию Саккари. Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин провёл матч с худшим показателем полезности в сезоне. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Рыбакина уверенно переиграла первую ракетку Свёнтек и встретится в финале с Соболенко.

2. Арина Соболенко вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Марию Саккари.

3. Овечкин закончил матч с «Сент-Луисом» с худшим показателем полезности в сезоне.

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