Свёнтек – о поражении от Рыбакиной: боль в рёбрах помешала показать высочайший уровень

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек прокомментировала разгромное поражение от чемпионки Уимблдона-2022 казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу 10-й ракетки мира Рыбакиной.

«Тяжёлый матч. Я полностью выложилась, но Елена была сильнее. К сожалению, я испытывала дискомфорт и боль в ребрах, и мне было трудно показывать высочайший уровень. Сейчас я проконсультируюсь с командой и использую следующие несколько дней для восстановления», — сказала Свёнтек на послематчевой пресс-конференции.

За титул Рыбакина сразится со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.