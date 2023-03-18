Свёнтек – о поражении от Рыбакиной: боль в рёбрах помешала показать высочайший уровень
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек прокомментировала разгромное поражение от чемпионки Уимблдона-2022 казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу 10-й ракетки мира Рыбакиной.
«Тяжёлый матч. Я полностью выложилась, но Елена была сильнее. К сожалению, я испытывала дискомфорт и боль в ребрах, и мне было трудно показывать высочайший уровень. Сейчас я проконсультируюсь с командой и использую следующие несколько дней для восстановления», — сказала Свёнтек на послематчевой пресс-конференции.
За титул Рыбакина сразится со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
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