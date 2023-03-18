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Видеообзор уверенной победы Елены Рыбакиной над Игой Свёнтек в Индиан-Уэллсе

Видеообзор уверенной победы Елены Рыбакиной над Игой Свёнтек в Индиан-Уэллсе
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Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина пробилась в первый в карьере финал турнира категории WTA-1000. Это произошло в Индиан-Уэллсе (США).

В полуфинальном матче Рыбакина уверенно обыграла трёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», первую ракетку мира, польку Игу Свёнтек со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Рыбакина семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала все пять заработанных брейк-пойнтов. Свёнтек, в свою очередь, совершила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала один из четырёх заработанных брейк-пойнтов.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат Женской теннисной ассоциации (WTA).

В финале Рыбакина сразится со второй ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко.

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