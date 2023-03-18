Видеообзор победного матча Арины Соболенко с Саккари в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
В полуфинальном матче Соболенко (2) уверенно победила седьмую ракетку мира, гречанку Марию Саккари (7) со счётом 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час и 24 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Саккари два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат Женской теннисной ассоциации (WTA).
В финале Соболенко сразится с чемпионкой Уимблдона-2022, 10-й ракеткой мира, казахстанкой Еленой Рыбакиной, которую обыграла в финале Australian Open.
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