Елена Рыбакина поднимется на лучшую для себя позицию в рейтинге WTA после Индиан-Уэллса
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Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обновит своё личное лучшее достижение в рейтинге WTA после выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Ранее Рыбакина (10) вышла в финал данных соревнований, в полуфинале обыграв трёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», первую ракетку мира польку Игу Свёнтек со счётом 6:2, 6:2.
В данный момент Елена находится на лучшей для себя, 10-й строчке рейтинга WTA. Она уже гарантированно поднимется на 8-ю позицию, однако в случае завоевания титула станет седьмой ракеткой мира.
За титул в Индиан-Уэллсе Рыбакина сразится с победительницей Открытого чемпионата Австралии – 2023, второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (2).
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