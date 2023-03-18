Елена Рыбакина высказалась о предстоящей встрече с Ариной Соболенко в финале Индиан-Уэллса

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящего матча с победительницей Открытого чемпионата Австралии – 2023, второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в финале турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). По личным встречам Соболенко ведёт со счётом 4-1.

«Да, я проиграла последние четыре матча, кажется, во всех мы сыграли по три сета. Думаю, мне просто нужно играть лучше: держать свою подачу, потому что, думаю, несколько раз я проиграла просто из-за одного брейка. Да, это будет непростой матч, в такие моменты просто нужно играть лучше обычного. Надеюсь, этот поединок изменит наш счёт встреч (смеётся)», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.