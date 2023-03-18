Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о напряжённости в отношениях с украинскими игроками.

«Ну, послушайте, никто не может контролировать эмоции других людей. Думаю, WTA делает всё возможное, чтобы держать ситуацию под контролем. Да, конечно, между нами много напряжённости. Я до сих пор считаю, что не сделала ничего плохого украинцам: ни я, ни белорусские спортсмены, ни российские спортсмены. Ни один из нас не сделал ничего плохого. Некоторые из нас даже помогают. Как бы это сказать, публично, да.

Что ещё я могу сказать? Думаю, что WTA действительно проделывает отличную работу, поддерживая обе стороны, и что бы там ни было – очевидно, я не могу контролировать их (представителей Украины) эмоции. Я прошла через столько плохих вещей и, к сожалению, не могу об этом рассказывать. Потому что ну кто поверит девушке из Беларуси? Имею в виду слова её тренера. Я тоже прошла через ад, и я это понимаю… Не знаю. Чем больше я начинаю говорить, тем больше понимаю, что мне лучше остановиться», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.