Арина Соболенко расчувствовалась на пресс-конференции, говоря о тренере украинки Цуренко

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко расчувствовалась на пресс-конференции после вопроса о снятии украинки Леси Цуренко с их матча на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Случилось это в том числе после того, как Соболенко начала говорить о тренере Цуренко Никите Власове.

«Я прошла через столько плохих вещей и, к сожалению, не могу об этом рассказывать. Потому что ну кто поверит девушке из Беларуси? Имею в виду слова её тренера. Я тоже прошла через ад, и я это понимаю… Не знаю. Чем больше я начинаю говорить, тем больше понимаю, что мне лучше остановиться.

Да, думаю, снятие Цуренко было обусловлено чем-то большим, нежели паническая атака или политическая ситуация. Думаю, за этим стоит что-то ещё. В прошлом году у меня была действительно тяжёлая ситуация с её тренером из-за того, как он со мной обращался. Думаю, этот человек оказал на неё сильное давление, именно поэтому снятие и произошло», — сказала белоруска.