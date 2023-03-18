Соболенко: здорово быть одной из лучших теннисисток мира. Но понимаю, что это не навсегда

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, была ли уверена в том, что дойдёт до финала на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Не скажу, что легко, просто у меня теперь есть понимание, что я фаворитка турнира — одна из них. Понимаю это, но не сосредотачиваюсь на этом. Мне всё равно нужно работать и показывать свой теннис. Переключаюсь на то, что мне нужно делать, чтобы добраться до финала.

Сейчас я отлично себя чувствую, но понимаю, что это не навсегда. Поэтому я и работаю – чтобы бороться и побеждать, даже когда всё складывается не в мою пользу.

Здорово быть одной из лучших теннисисток, но я хочу и дальше работать. Хочу и дальше показывать лучшую игру, побеждать. Выигрывать очень приятно (смеётся)», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.